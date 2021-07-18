شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ جابر طايع خطيبا لمسجد السلطان حسن تقديرا لجهوده فى خدمة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى السابق، للعمل خطيبا لمسجد السلطان حسن، بمديرية أوقاف القاهرة، تكريما له لبلوغه سن وتقديرا لدوره فى خدمة الوزارة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة اليوم، لتكريم الشيخ جابر طايع، حيث سلمه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، درع الوزارة وكارنيه الخطابة للعمل خطيبا لمسجد السلطان حسن بالقاهرة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر فى 30 يونيو 2020، القرار الوزارى التنفيذى رقم (119) لسنة 2020م بتجديد تعيين الشيخ/ جابر طايع يوسف رئيسًا للقطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وقالت الوزارة، إن قرار الوزير جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1511) لسنة 2020م، وذلك لحين بلوغه السن القانونى للمعاش بتاريخ 20/7/2021م.

وفى سياق متصل كرم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أحمد عبد الهادى وكيل الوزارة للشئون المالية بالمجلس لبلوغه المعاش، وأهداه المجلس نسخة من القرآن الكريم تقديرا له.