شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح فتح فصول مهنى بالمدارس المطبق بها مناهج الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستفسار عن قبول فصول مهني ملحقة أو طلاب علي نظام العمال بالمدارس الفنية المطبق بها المناهج القائمة علي منظومة الجدارات المهنية أو مدارس التأسيس العسكرى .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن قطاع التعليم ليس لديه مانع من فتح فصول ملحقة إعداد مهني أو قبول طلاب علي نظام العمال أو قبول طلاب بفصول الخدمات، سواء بالمدارس المطبق بها المناهج القائمة علي منهجية الجدارات المهنية أو مدارس التأسيس العسكري كفترة مسائية، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لحفظ النظام بالمدرستين (الصباحية - المسائية).