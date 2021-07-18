شكرا لقرائتكم خبر عن الحج السعودية: 60 ألف حاجٍ اكتمل وصولهم للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هشام سعيد، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، في رده على سؤال ”الخليج 365”، عن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، إن "60 ألف حاج من داخل المملكة العربية السعودية، اكتمل وصولهم للأراضي المقدسة، وسط حالة من السكينة والراحة، ويستعدون ليوم عرفات بإذن الله"

وأضاف المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحج لعام 1442 هجريا، أن خطط التنظيم وإدارة الحشود تسير وفق المخطط له، موضحا أنه تم تجهيز 71 مخيما و6 أبراج لاستقبال الحجاج وفق ضوابط لتنظيم عملية الدخول والخروج والتقيد بإجراءات الفحص البصري والحراري".

من جانها نشرت وزارة الصحة السعودية، عدة نصائح توعوية وإرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام ، وناشدتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد19 .

وركّزت الوزارة على أهمية لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة وتعقيم اليدين وغسلهما، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.