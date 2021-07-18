شكرا لقرائتكم خبر عن أجازة العيد تنعش الطيران الداخلى بـ 46 رحلة لوجهات سياحية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 46 رحلة طيران داخلى على مدار اليوم، ينقل خلالها 4 آلاف راكب إلى عدة مدن ووجهات سياحية، وقالت مصادر بمطار القاهرة أن صالات السفر بالمطار استقبلت اليوم ألفي راكب، فضلوا قضاء أجازة العيد بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأسوان والأقصر وبرج العرب وأسيوط وسوهاج سافروا على متن 22 رحلة طيران، فى حين استقبلت صالات الوصول بالمطار أكثر من 1900 راكب قادمين من وجهات داخلية بينها شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأسوان والأقصرعلى متن 24 رحلة طيران.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.