شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لاختبار الفلسفة والمنطق للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية اليوم لامتحان مادة الفلسفة والمنطق، تلك التي تعد أحد أهم المواد الأدبية التي يحرص أغلب الطلاب على الحصول على الدرجات الكاملة فيها، وفي ظل وجود نظام جديد لامتحانات هذا العام، اهتم جميع الطلاب بالمذاكرة الجيدة لها استعدادًا لاختبار اليوم، ويقول الأستاذ وائل الغرباوي مدرس أول المواد الفلسفية لـ ”الخليج 365” إن الامتحان جاء جيدًا بشكل عام، ولكنه يقيس مستويات الطلاب ويبين الطالب المذاكر من ذلك الذي لم يذاكر جيدًا، ولكنه في المجمل يمكننا أن نصفه بالجيد.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، حيث قدمنا لهم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم يقدم لكم ”الخليج 365” والأستاذ وائل الغرباوي الإجابات النموذجية لأسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي خضع لها الطلاب اليوم.

\