شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السفارة المصرية بطرابلس تنجح فى إعادة 140 مصرياً عالقاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، ما صرح به السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، أن السفارة المصرية نجحت في ترحيل 140 مواطناً مصري بينهم 17 طفلاً أقل من 18 عاما، إلى القاهرة، اليوم الأحد، وقامت السفارة المصرية بإنهاء الأوراق الثبوتية للمواطنين المذكورين وزيارتهم عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة في ليبيا، وبعض هذه المراكز على بعد 550 كيلو متر من العاصمة طرابلس. وقد تم توفير الحاجات الضرورية العاجلة ؛ والرعاية الطبية، واختبارات كورونا للمواطنين المصريين قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم اليوم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر: طلاب الثانوية: امتحان الفلسفة سهل ومن المنهج.. ويؤكدون: أفضل اختبار جاوبنا عليه

أكد طلاب الثانوية العامة، أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق سهلة، متابعين: دى أسهل مادة امتحاناها وجاوبنا عليها، منذ انطلاق الاختبارات 10 يوليو الجارى.

وأوضح الطلاب بلجنة أبو الهول القومية: نسبة الصعوبة لا تتخطى الـ 10% من مستوى الأسئلة وجاءت معظمها فى جزء المنطق، موضحين أن الأسئلة تضمنت 50 سؤالاً، اعتمد معظمها على الفهم.





رئيس الوزراء من الطابق 44 بمدينة العلمين الجديدة: المنطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية وجاذبة لمجالات العمل والسياحة والحياة.. ويوجه بضغط معدلات تنفيذ المشروع وسرعة تخطيط وتشجير الشوارع بالمنطقة المحيطة

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان مساعد وزير الإسكان ، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.





استمرار فتح معبر رفح البرى لعبور العالقين وإدخال المساعدات

دخل معبر رفح البرى الشهر الثالث لافتتاحه للعبور وإدخال المساعدات..حيث استأنفت السلطات المصرية اليوم الأحد افتتاح المعبر استثنائيا عقب العطلة الأسبوعية لعبور العالقين إلى قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية .

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على مواصلة الافتتاح اليوم للعبور من جانب واحد لعودة العالقين إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.. مع تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر لتيسير إجراءات العبور وإدخال أية مساعدات إلى القطاع .





جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الصيني حول القضايا الإقليمية والدولية

انطلقت منذ قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الصينى وانج يى، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، وتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية الصين موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بالحفاظ علي أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.





التضامن تعلن نشر وحدات متنقلة للتعامل مع الأطفال والكبار بلا مأوى خلال العيد

شكل برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مركزية خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439، ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية

الرئيس السيسي يتلقى رسالة شفهية من نظيره الصينى تؤكد على استمرار تطوير العلاقات الاستراتيجية مع مصر وثبات دعم بكين للقاهرة.. الرئيس لوزير الخارجية الصينى: موقفنا ثابت بالحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "وانج يي"، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الصيني بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالمسئول الصيني في مصر، طالباً نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، ومؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، خاصةً وأن العام الحالي يتزامن مع مرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي شهدت مساراً ممتداً من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب.





لبيك اللهم لبيك..ضيوف الرحمن يقضون"يوم التروية" فى مشعر منى..وغدا ركن الحج الأعظم وتصعيد الحجيج على صعيد عرفات..الدفاع المدني تستعد للتعامل مع أى طوارئ..نقل كسوة الكعبة المشرفة لاستبدالها..وخطبة عرفات بـ10 لغات

تّوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم،الأحد، الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) مُحرٍمين على اختلاف نُسكهم، إلى صعيد منى، اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستحب التوجه قبل الزوال (أي قبل الظهر) فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصراً للصلاة الرباعية ودون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم، والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية.

ويستحب للحاجّ المُتمتع أن يُحرم من مسكنه في ضُحى يوم التروية، وكذلك الأمر لِمن أراد أداء فريضة الحجّ من أهل مكّة المكرّمة، فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (أمرنا النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لمّا أحلَلْنا أن نُحرمَ إذا توجَّهنا إلى مِنى، قال: فأهلَلْنا من الأبطحِ)، أمّا الحاجّ القارن والحاجّ المفرد اللذان لم يتحلّلا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما.





مادة المصالحة.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق.. تداول الأسئلة بعد دقائق من البدء والتعليم تحدد هوية المتورطين وتعلن أسماءهم.. والطلاب: "أسهل امتحان حتى الآن.. ونسبة الصعوبة 10% "

أدى 255 ألفًا و353 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وذلك في اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية، أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا/طالبة، كما أدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا/طالبة.





شكرى يؤكد لوزير خارجية الصين ضرورة التوصل لاتفاق قانونى حول سد النهضة

عُقدت اليوم الأحد، جولة مباحثات سياسية برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية، مع "وانج ييّ" مستشار الدولة ووزير خارجية الصين، حيث جاءت تأكيداً على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.





الداخلية تضبط 1594 ديلر يحوزون كميات ضخمة من المخدرات قبل العيد.. فيديو

وجهت الداخلية حملات مكبرة قبل عيد الأضحى استهدفت أباطرة الكيف، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1490 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1594 متهما، يحوزون كمية من مخدر البانجو، وزنت "187٫493 كيلو جرام"، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت 100٫378 كيلو جرام.





السقا والقبطان يدعمان ياسمين عبد العزيز: دعواتكم لعشرة العمر الطيبة الجدعة

حرص عدد من نجوم الفن على التعيير عن حزنهم إثر الحالة الصحية غير المستقرة للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ونشر الفنان أحمد السقا صورة له ولـ ياسمين عبد العزيز عبر "إنستجرام"، وعلق قائلا: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة أن تشفى ياسمين شفاء لا يغادر سقمًا.. دعواتكم لأختى وعشرة عمرى الست الطيبة الجدعة ياسمين عبد العزيز".