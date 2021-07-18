شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يستقبل نظيرة بطرابلس وشمال لبنان لبحث التعاون المشترك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، اليوم الأحد، المهندس بهاء حرب نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان بمقر النقابة العامة للمهندسين برمسيس، حيث ناقش النقيبان دعم اوجه التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية ونقابة مهندسي شمال لبنان.





كما تطرق اللقاء الذي ساده كثيرا من الود والمحبة الي مناقشة ضوابط وقواعد مزاولة المهنة وقواعد منح درجة الاستشاري من خلال نقابة المهندسين المصرية وذلك لتطبيقها بنقابة مهندسي لبنان.

كما تم مناقشة الموقف الحالي بدولة لبنان الشقيقة وكيفية تقديم الدعم المصري عن طريق النقابة والمكاتب الاستشارية المصرية في اعادة اعمار لبنان ،،عندما تتاح الفرصة لذلك، وشهد اللقاء مناقشات عديدة حول الوضع الهندسي واهم القضايا الهندسية في الوطن العربي

كما حرص المهندس بهاء حرب علي تفقد مبني نقابة المهندسين المصرية والذي يصنف كأحد المباني الاثرية حيث يعود بنائه لعام 1946، وبوصف نقابة مهندسي مصر اقدم واعرق النقابات الهندسية والتي تضم اكبر تجمع هندسي علي المستوي العربي والافريقى.





وزار نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان مسرح النقابة وقاعة عثمان احمد عثمان وكذلك تفقد اللوحات التي تضم صورا لنقباء مهندسي مصر من بداية نشاتها وحتي اليوم استكمالا لحديث تاريخ نقابة المهندسين المصرية.

كما تضمنت الزيارة ايضا زيارة مبني اتحاد المهندسين العرب الملحق بالنقابة العامة للمهندسين ومناقشة بعض الأمور الهندسية علي المستوي العربي.

ومنح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين درع نقابة المهندسين المصرية لنقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان معبرا عن حفاؤة الاستقبال.

شارك باللقاء كل من: المهندس حسن عبدالعليم امين عام نقابة المهندسين، المهندس احمد حشيش امين الصندوق المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، واللواء هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والمهندس مايكل البدراوي آمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.





من ناحية أخرى، استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، برقية تهنئة من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قدم خلالها خالص التهاني بأسم الكنيسة القبطية المصرية لنقابة المهندسين، بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.