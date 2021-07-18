شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهدى درعا للشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى لبلوغه المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني درع وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش اليوم الأحد تقديرًا لتفانيه في عمله موجهًا له الشكر والتقدير لما بذله من جهد خلال فترة عمله.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر فى 30 يونيو 2020، القرار الوزاري التنفيذي رقم (119) لسنة 2020م بتجديد تعيين الشيخ/ جابر طايع يوسف رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف، وقالت الوزارة، إن قرار الوزير جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1511) لسنة 2020م، وذلك لحين بلوغه السن القانوني للمعاش بتاريخ 20/7/2021م.