شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملات تعقيم المساجد في المحافظات استعدادا لصلاة عيد الأضحي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات حملات تعقيم ونظافة موسعة للمساجد التابعة لها، والتى ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء المقبل ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .



حملات التعقيم

وفى القليوبية وجهت المديرية حملات تعقيم في المساجد الكبرى، وأكد مدير المديرية أن نظافة وطهارة المساجد منهج إسلامي ، وسلوك حضاري ، وعمل صالح يزين صاحبه ، لذلك فإن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله (عز وجل) علينا برفع البلاء ، ونسأله ( سبحانه ) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

فيما أكد وكيل وزارة أوقاف القاهرة، أن وعي الإنسان بضرورة نظافة المساجد وتعقيمها دليل على حبه لدينه، وحماية للمجتمع من الأمراض ومن انتشار الوباء، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل)؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها .



إمام مسجد يشارك فى حملة تعقيم

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1442هـ ، مؤكدًا ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد ، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وقرر وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك، للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كل من، مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد، كما تتابع اللجنة عملية الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.