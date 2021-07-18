شكرا لقرائتكم خبر عن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ لوزﻳﺮ ﺨﺎرﺟﻴﺔ الصين:موقفنا ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أمننا الماﺋﻰ..غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير والموضوعات المهمة، أبرزها تأكيد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ لوزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻰ أن ﻣﻮﻗﻔ مصر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣنها الماﺋﻰ وﺣﻘﻮﻗها اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، وكذلك تغطية اﺳﺘﻘﺒﺎل فريق الأهلى بطل قارة أفريقيا، فضلا عن تأكيد اﻟﺼﺤﺔ بﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﺎح ﻓﺎﻛﺴﻴﺮا ﺳﻴﻨﻮﻓﺎك ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت أﻏﺴﻄﺲ اﳌﻘﺒﻞ.

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اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻠﺘﻘﻰ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻰ وﻳﺆﻛﺪ: ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻨﺎ اﳌﺎﺋﻰ وﺣﻘﻮﻗﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ .. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻰ ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ.. و»واﻧﺞ ﻳﻰ«: ﻣﺼﺮ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﻧﺘﻔﻬﻢ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻨﻴﻞ وﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف

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ﻃﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ: اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﳌﻨﻄﻖ "ﺳﻬﻞ" .. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺤﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻰ ﺗﺪاول اﻷﺳﺌﻠﺔ.. ورﺋﻴﺲ ﻋﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت: ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ "اﻟﺒﺎﺑﻞ ﺷﻴﺖ" وﻣﺮورا ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ورق اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻟﺠﺎن اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﻨﻈﺎم واﳌﺮاﻗﺒﺔ





»اﻟﺼﺤﺔ«: ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﺎح ﻓﺎﻛﺴﻴﺮا ﺳﻴﻨﻮﻓﺎك ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت أﻏﺴﻄﺲ اﳌﻘﺒﻞ

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