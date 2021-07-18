استجابة لمطالب الأهالي.. وزير النقل: مسار مترو أبو قير سيكون فوق كوبري علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

استجاب الفريق كامل الوزير وزير النقل، لمطالب أهالي الإسكندرية الخاصة بمشروع "مترو أبو قير"، بجعل مسار المترو علوي وليس سطحي، للحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، والاستفادة بالأراضي الموجودة أسفل المسار في أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالي الإسكندرية.

وأضاف خلال جولته بمحافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أنه تقرر جعل مسار مترو أبو قير على كوبري علوي، لمنع أي تزاحم بالمحافظة، واستغلال الجزء الأسفل من الكوبري في إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.

واستعرض الوزير المشروعات الجديدة التي تنفذ على أرض الإسكندرية في ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي، وعلى رأسها مشروع مترو أبو قير (مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتى محطة مصر) بطول 21.7 كم كمرحلة أولى، ومشروع تأهيل وتطوير ترام الرمل، ومن المقرر العمل بهما من بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى القطار السريع.​