فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعاً بين الوادي الجديد والبحث العلمي بسبب 1000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في مطالبة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأجرة المثل والبالغة 1000 جنيه، وذلك كمقابل إيجار عن الفيلا رقـم (6) - الكائنـة بحـي الزهـور – خلـف مديرية الأوقاف بمدينـة الخارجـة بمحافظـة الـوادي الجديد.
وقالت الجمعية في فتواها إنه بتاريخ 12 أغسطس 1990 تعاقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستئجار الفيلا رقم (6) الكائنة بحي الزهور - خلف مديرية الأوقاف- بمدينة الخارجة، وذلك مقابل قيمة إيجارية مقدارها 28 جنيهًا شهرياً.
وأضافت، أنه بتاريخ 14 يوليو 2018 تمت زيادة القيمة الإيجارية للفيلا المذكورة - وغيرها من الأصول المملوكة لمحافظة الوادي الجديد والمؤجرة للغير- بمعرفة لجنة تحـديـد القيمة الإيجارية بمدينة الخارجة لتصبح 1000 جنيه شهرياً، وقد اعتمد محافظ الوادي الجديد تلك الزيادة في القيمة الإيجارية بتاريخ 19سبتمبر2018 .
وأوضحت، أن الفيلا المذكورة من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظـة الـوادي الجديد (ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة)، وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداءً بمبلغ مقداره 28 جنيهًا شهريًا، ثم ارتأت زيادتها - بعد ذلك- وفقًا لسعر السوق السائد، وطبقًا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى مبلغ مقداره 1000 جنیه شهريًا.
واستكملت، أنه تمت مطالبـة الأكاديميـة بالقيمـة الإيجاريـة بـعـد زيادتهـا بموجـب كـتـاب رئيس مجلـس مدينـة الخارجـة المـؤرخ في 19 نوفمبر 2018 ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة- في هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، مما يتعين معه إلزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأداء أجرة المثل اعتبارًا من 19 نوفمبر 2018 للعقار سالف البيان.