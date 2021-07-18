فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعاً بين الوادي الجديد والبحث العلمي بسبب 1000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في مطالبة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأجرة المثل والبالغة 1000 جنيه، وذلك كمقابل إيجار عن الفيلا رقـم (6) - الكائنـة بحـي الزهـور – خلـف مديرية الأوقاف بمدينـة الخارجـة بمحافظـة الـوادي الجديد.

وقالت الجمعية في فتواها إنه بتاريخ 12 أغسطس 1990 تعاقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستئجار الفيلا رقم (6) الكائنة بحي الزهور - خلف مديرية الأوقاف- بمدينة الخارجة، وذلك مقابل قيمة إيجارية مقدارها 28 جنيهًا شهرياً.

وأضافت، أنه بتاريخ 14 يوليو 2018 تمت زيادة القيمة الإيجارية للفيلا المذكورة - وغيرها من الأصول المملوكة لمحافظة الوادي الجديد والمؤجرة للغير- بمعرفة لجنة تحـديـد القيمة الإيجارية بمدينة الخارجة لتصبح 1000 جنيه شهرياً، وقد اعتمد محافظ الوادي الجديد تلك الزيادة في القيمة الإيجارية بتاريخ 19سبتمبر2018 .

وأوضحت، أن الفيلا المذكورة من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظـة الـوادي الجديد (ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة)، وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداءً بمبلغ مقداره 28 جنيهًا شهريًا، ثم ارتأت زيادتها - بعد ذلك- وفقًا لسعر السوق السائد، وطبقًا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى مبلغ مقداره 1000 جنیه شهريًا.

واستكملت، أنه تمت مطالبـة الأكاديميـة بالقيمـة الإيجاريـة بـعـد زيادتهـا بموجـب كـتـاب رئيس مجلـس مدينـة الخارجـة المـؤرخ في 19 نوفمبر 2018 ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة- في هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، مما يتعين معه إلزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأداء أجرة المثل اعتبارًا من 19 نوفمبر 2018 للعقار سالف البيان.