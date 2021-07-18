الأمن يضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة، وضبط طرفيها.

تلقي قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بلاغا بحدوث مشاجرة بين إثنين من أصحاب محلات الجزارة والعاملين لديهما بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: مالك محل جزارة "مصاب بجروح قطعية" ، و4 عاملين بذات المحل ، طرف ثانى: مالك محل جزارة –"مصاب بجروح قطعية متفرقة" ، و 4 عاملين بذات المحل ، وذلك بسبب خلافات بين مالكى المحلين تدخل على إثرها باقى أفراد الطرفين ، وتبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالعصى والأسلحة البيضاء، ونتج عن ذلك إصابة مالكى المحلين.

وضبطت الأجهزة الأمنية طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (2 سكين – 4 عصا) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم نقل المصابان لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.