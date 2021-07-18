نفوق3 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في حظيرة ماشية بمركز الصف جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المنازل بقرية القبابات التابعة لمركز الصف.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.

وتبين بالفحص نشوب الحريق في حظيرة ماشية ما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة.