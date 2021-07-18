اعتداء على الزوجة وسرقة منقولاتها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن وقوع مشاجرة أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بالفحص تبين حضور كلٍ من طرف أول؛ سيدة، وشقيقها، بهما إصابات متفرقة، تم إسعافهما، طرف ثاني؛ زوج الأولى ووالده إلى ديوان القسم، وقرر الطرف الأول بتضررهما من شخصين "غير متواجدين"؛ لقيامهما بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهم المنوه عنها والاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بالأولى وكذا بعض المشغولات الذهبية؛ لخلافات زوجية بين الأولى وزوجها - ولم يتهما الطرف الثاني بشئ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.