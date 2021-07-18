شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": ضبط سيارة محملة بـ97 جوال دقيق مدعم بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من مديري المديريات بالمحافظات يفيد بإنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين، برئاسة مدير المديرية، لمتابعة الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إضافه الى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية، لتلقى أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها، كما سيتم العمل بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة خلال أيام العيد، تنفيذا لتوجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية .

على جانب آخر، أسفرت الحملات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط سيارة شيفرولية بمحافظة الغربية محمله بكميه بـ 97 جوال دقيق مدعم استخراج 82 % زنه الجوال 50 كجم بإجمالي 9.850 أطنان محظور تداوله بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481لسنه 2021 جنح مركز طنطا، والعرض على النيابة المختصة للأمر باتخاذ اللازم.