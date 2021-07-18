شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسفة والمنطق ترسمان البهجة على وجوه طلاب الثانوية بالقليوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من أمام أحد امتحانات الثانوية العامة، حيث عبر طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة الفيزياء التى أدوها اليوم الأحد، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المنهج المقرر كما أن الوقت كان كافيا للإجابة على كافة الأسئلة، معتبرين أنها هدية عيد الاضحى المبارك، متمنين أن ترسم باقى الامتحانات هذه البسمة على وجوههم.



الثانوية العامة اثناء خروجهم

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية انتهت بشكل تام من مراجعة لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مبينا أنه تم تعقيم وتطهير اللجان بالكامل كإجراء احترازى للحد من انتشار كورونا، إلى جانب تعقيم دورات المياه وتوفير المطهرات اللازمة داخل كل لجنة.



الفلسفة والمنطق ترسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية

وأشار إلى أنه قبل دخول الطلاب سيتم قياس درجة الحرارة لكل طالب وتوزيع الكمامات والمطهرات عليهم، وأيضا خضوعهم للتفتيش باستخدام احدث أجهزة التفتيش لمنع دخول أى وسائل للغش داخل اللجان.

كما استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الجغرافيا، حيث يؤدى الامتحان 21650 طالبا وطالبة بـ135 لجنة انتخابية بـ 12 أدارة تعليمية على مستوى المحافظة.



طلاب الثانويه العامة

فيما أعلنت غرفة عمليات تعليم القليوبية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، فتح جميع اللجان بالمحافظة فى موعدها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان دون أى تأخير بمواعيد فتح اللجان، مؤكدة انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم.