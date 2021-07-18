شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن نشر وحدات متنقلة للتعامل مع الأطفال والكبار بلا مأوى خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مركزية خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برفع حالة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة التضامن فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية، وقال حسنى يوسف، مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق البرنامج رفعت حالة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى بنشر الوحدات المتنقلة، بالإضافة لاستمرار تلقى البلاغات الواردة على الخط الساخن 16439 بوجود حالات لأطفال أو كبار بلا مأوي.

وأضاف يوسف أن فريق البرنامج تلقى تدريبًا على أعلى مستوى للتعامل الجيد مع الحالات فى الشارع، مشيرًا إلى أن الفريق يتكون من أخصائى اجتماعى ونفسى ومسعف وأخصائى نشاط وأخصائى إدارة حالة.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تعامل مع عدد 189 شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى او بلاغات بانتهاكات فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعي.