شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتركيب وصلات صرف منزلية بالتقسيط فى شوارع العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية للوقوف علي أعمال التطوير ورفع الكفاءة لنفق أبو زارع بحى العمرانية والتى شملت الانتهاء من إصلاح طفوحات الصرف الصحى التى يعانى منها النفق، كما وجه رئيس حى العمرانية برفع المخلفات ونوانج التطهير بداخل النفق ومحيطة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال طلاء لجدران النفق وتجريد وتمهيد للطريق ورفع مستوي الإنارة به وتخصيص دوريات نظافة يومية للتأكد من عدم وجود مخلفات به وذلك للتسهيل على المواطنين المترددين علي المنطقة .

ووجه رئيس حي العمرانية بالمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إزالة العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى بذلك القطاع لاستيعاب كافة الضغوطات ومنع الطفوحات المتكررة.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحى و تطهير وتسليك الشبكات بشارع مجلع رومانى من شارع الدكتور فؤاد بحي العمرانية حيث تم إنشاء وتركيب بدالة لحين الانتهاء من استبدال الخط بالكامل فى موعد غايته 24 ساعة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على مجهودات الدولة وأعمال التطوير والحرص على توصيل المرافق بصورة شرعية وعدم التعدى على الشبكات، حيث وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتركيب الوصلات المنزلية بنظام التقسيط للتسهيل عليهم، ولتمكينهم من الحصول على خدمات مطابقة للمواصفات، مشدداً على رئيس حى العمرانية بضرورة إزالة التعديات والمخازن المتجاوزة لخط التنظيم بشارع الدكتور فؤاد ومنع الأسواق العشوائية بالشارع استجابة لمطالب المواطنين ولتحسين حركة المرور.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحمد نور الدين رئيس حي العمرانية.