شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: مديونية نادى سابا باشا لمحافظة الإسكندرية تراكمية منذ 1976 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للمهندسين، أنها تتابع كافة الموضوعات الخاصة بنادى المهندسين سابا باشا بالإسكندرية، وبالتنسيق مع مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسكندرية بداية من عام 2018، والتى تتضمن مشكلة الأرض وقرار الإزالة الصادر من محافظة الإسكندرية، موضحة أنها استطاعت الحفاظ على مكتسبات المهندسين فى ناديهم، وأيضا تتابع عن كثب مديونية النادى لدى محافظة الإسكندرية.

وأوضحت النقابة فى بيان، أن المديونية تراكمية منذ عام 1976 لم يتخذ فى شأنها من الإجراءات بما يحقق صالح النادى بل ترك الأمر لتتراكم المديونية بفوائدها، مضيفة: وعليه فقد تم التعامل على عدة محاور الأول منها هو الإجراءات التفاوضية مع المحافظة ومراجعة أسس ومعايير التقييم وعدالتها لنادى خدمى لا يهدف إلى الربح ، الثانى هو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم من حجز تلك المطالبات المغالى بها حرصاً على أموال المهندسين وصندوق المعاشات.

وثمنت النقابة حرص المهندسين على نقابتهم وغيرتهم عليها لتكون قادرة على الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى للمهندسين وحماية المهنة وتنظيم عملها، وكذلك تقديم كافة الخدمات المختلفة للمهندسين وأسرهم على مستوى الجمهورية ومنها النشاط الاجتماعى وأيضا متابعة أعمال النقابات الفرعية والنوادى التابعة لها فى أدائهما للخدمات للمهندسين.

وتابعت: لا يخفى على أحد أن حجم التراكمات والمشكلات بصورة عامة والتى تعوق العمل كثيرة ومترهلة منذ فترات سابقة ممتدة لم يتخذ بشأنها القرارات الواجبة والصحيحة فى حينه، إلا أن هذا لم يبعد النقابة العامة ومجلسها الأعلى عن القيام بدوره تجاهها تحقيقاً لأهداف العمل النقابى بكافة جوانبه كهدف أصلاحى مصُرين على تحقيقه، وتهيب النقابة بمهندسيها الالتفاف حول نقابتهم وعدم الانقياد وراء الشائعات وصفحات التواصل المغرضة لأهداف خاصة والتأكد من المعلومات من نقابتهم التى تشرف بهم .