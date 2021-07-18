شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإنشاء موقف سرفيس أسفل محور كمال عامر وتقاطعه مع ناهيا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة بإنشاء موقف لسيارات السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر(ترعه الزمر)، وتقاطعه مع ناهيا، لما تسببه المواقف العشوائية بذلك القطاع من إعاقة حركة المارة والسيارات، موجها برفع السيارات المنتظرة بشكل خاطئ بالجزيرة الوسطى بشارع ناهيا، وزيادة أعداد صناديق القمامة، مشددا علي ضرورة تطبيق ذلك الإجراء بكافه الشوارع الرئيسية والحيوية المحيطة بالمحور لما لها من أهمية مرورية كبيرة.

وتفقد محافظ الجيزة منطقة كوبرى الخشب، موجها رئيس حى الدقى برفع الأسواق العشوائية وعدم السماح بأي تعديات وتعيين خدمات ثابتة للنظافة والإشغالات للمرور الدوري.

وقاد حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور شملت رفع كافة التعديات علي الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشأت التجارية والباعة الجائلين وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر(ترعه الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا وذلك لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات .

وخلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري أكد المحافظ على ضرورة إعداد تصور لإنشاء موقف حضارى بشارع ترعه الزمر مع ترعة المجنونة وبحث انشاء عدد من المواقف الحضارية اسفل محور الفريق كمال عامر(ترعه الزمر) بالمناطق عالية الكثافة لمنع المواقف العشوائية والتكدسات التي تنتج عنها، على أن يتم بحث مخطط لتطوير المناطق المحيطة بالمحور وصنع محور مرورى مطور لتحسين حركة المرور أسفله .

كما وجه المحافظ بتحسين الحالة العامة لكوبري المشاة بناهيا وإزاله اي اشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع المخلفات بمحيطه وتخصيص عمال نظافة للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بإزالة شادر لبيع الأضاحي مقام بالمخالفة بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

رافق المحافظ خلال الجولة عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن تلك الدوائر و رئيس مدينة الجيزة و رئيس جهاز التفتيش والسرفيس والنظافة ورؤساء أحياء شمال والعجوزة وبولاق الدكرور والدقي .