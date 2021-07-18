شكرا لقرائتكم خبر عن إزاله شوادر اللحوم وبيع الأضاحى المخالفة بالهرم وبولاق الدكرور بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة عددا من شوادر اللحوم والأضاحى المخالفة مع تغريم أصحابها غرامات مالية وفقا لقرر المحافظ، حيث أزال حى بولاق الدكرور شادر جارى انشاءه لبيع الأضاحى تابع لمحل جزارة بشارع كفر طهرمس بجوار حى الهرم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف .

وأزال حى الهرم 3 شوادر مخالفة، وتم تحصيل غرامات، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالطرق العامة والشوارع والتعامل الحازم نحو إزالة الشوادر المخالف وتوقيع الغرامات اللازمة حيال المخالف.

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار المحافظ إلى أن القرار يأتى فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التى تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيدا عن رقابتها من الجهات المختصة.