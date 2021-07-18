وزيرة البيئة تستقبل بطل مصر في التجديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، المهندس حاتم قنديل، بطل مصر في التجديف، عقب قيامه برحلة تجديف من أسوان إلى دمياط عبر نهر النيل خلال شهر يونيو الماضي ، تحت رعاية وزارة البيئة وفي إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"؛ بهدف الترويج للمبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل.

وهنأت وزيرة البيئة البطل على نجاحه في رحلته، متمنية له مزيدًا من التوفيق خلال رحلاته القادمة.

ووجه البطل حاتم قنديل الشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، على دعمها ومساندتها له في تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها في حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على توفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين خلال الرحلة القادمة، والتي ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل بفرع رشيد، وستكون تحت رعاية وزارة البيئة ومبادرة "اتحضر للأخضر"، وأن يتم خلال الرحلة العمل على إبراز جهود الحكومة المصرية والتطورات التي تمت في كل محافظة يمر بها، بالتنسيق مع الفروع الإقليمية للوزارة والجهات المعنية.

واقترحت وزيرة البيئة توصيل رسائل بيئية للأطفال في كل محافظة يتم التوقف بها، وكذلك تنفيذ أنشطة بيئية عن أهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث.

وأكدت فؤاد حرص الوزارة على دمج جميع فئات المجتمع في العمل البيئي وفتح قنوات تواصل معها، مؤكدة أهمية دور الشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على دعم الشباب لخلق جيل جديد من حماة البيئة؛ ليصبحوا سفراء للبيئة في كل ربوع مصر.