وزير التنمية المحلية: 40 مليون جنيه لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم اعتماد 40 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي، لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة، بثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية، للتسهيل على المختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات على الأراضي الزراعية بكل محافظة.

يأتي ذلك في ضوء التكامل بين جهود كل أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.

وأوضح شعراوي في بيان له اليوم الأحد، أنه بالنسبة إلى المخططات التفصيلية للمدن والقرى، فقد تم خلال العام المالي الماضي ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن خلال المحافظات، الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 2 مدينة، هما (شبين القناطر، القناطر الخيرية) بمحافظة القليوبية، وعدد (148) منطقة داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظات (القاهرة، القليوبية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، والأقصر)، إضافة إلى 88 قرية بمحافظتَي (البحيرة والدقهلية) ، وتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بديلاً عن المجالس المحلية، ليصبح ما تم إنجازه خلال السنوات الـ4 الماضية 225 قرية و11 مدينة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 13 مدينة وحيا، هي كفرشكر والخصوص بمحافظة القليوبية، ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ومدينة السرو بمحافظة دمياط، والمنصورة وشربين بمحافظة الدقهلية، ومدن دار السلام وسوهاج وأخميم بمحافظة سوهاج، ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومدن القرنة والزينية قبلي وأرمنت بمحافظة الأقصر، إضافة إلى حي المرج بمحافظة القاهرة، وتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً للبدء في إعداد المخططات التفصيلية لها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات، كما تولت الوزارة اعتماد كردون دير مواس بمحافظة المنيا، وفارسكور بمحافظة دمياط، من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع شعراوي أنه بالنسبة إلى توقيع نقاط الحيز العمراني، فقد تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد 20 ألف عزبة وكفرا ونجعا و85 مدينة من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 15 ألف عزبة وكفرا ونجعا و25 مدينة.

وأضاف وزير التنمية المحلية إلى أن ملفَّي المخططات التفصيلية للمدن والقرى وتوقيع نقاط الحيز العمراني يحظيان بأهمية كبيرة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مراكز ومدن المحافظات، والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.​