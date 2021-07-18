إخلاء سبيل ماهينور المصري ومعتز ودنان ومصطفى الأعصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل معتز ودنان ومصطفى الأعصر وماهينور المصري في قضية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وذكرت مصادر قانونية - فضلت عدم ذكر اسمها - لمصراوي، اليوم الأحد، أن المتهمين الثلاثة وصلوا إلى منازلهم بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.
وأسند إليهم اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
وكانت غرفة مشورة محكمة الجنايات تُجدد حبس المتهمين الثلاثة على ذمة الاتهامات المنسوبة إليهم بعد إلقاء القبض عليهم في وقت سابق لصدور قرار من النيابة بضبطهم ومثولهم للتحقيقات.
ماهينور المصري كانت محبوسة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العُليا، المتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وألقي القبض على "ماهينور" 22 سبتمبر 2019 من أمام مقر نيابة أمن الدولة، أثناء حضورها التحقيقات مع عدد من المتهمين بصفتها محامية.
معتز ودنان شمس الدين متهم في قضيتين الأولى برقم 441 لسنة 2018 صدر قرار سابق بإخلاء سبيله فيها، لكنه خضع للتحقيق في قضية جديدة برقم 1898 لسنة 2020 بتهمة الترويج لارتكاب أعمال إرهابية.
كان "ودنان" أجرى حوارًا صحفيًا بموقع "هاف بوست"، في 11 فبراير 2018، مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نشر خلاله تصريحات على لسان الأخير، وألقت قوة أمنية القبض على الصحفى معتز ودنان بمنطقة المنيب، وتم التحفظ عليه؛ لحين التحقيق معه - آنذاك-.
مصطفى الأعصر متهم في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.