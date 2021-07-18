إخلاء سبيل ماهينور المصري ومعتز ودنان ومصطفى الأعصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل معتز ودنان ومصطفى الأعصر وماهينور المصري في قضية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكرت مصادر قانونية - فضلت عدم ذكر اسمها - لمصراوي، اليوم الأحد، أن المتهمين الثلاثة وصلوا إلى منازلهم بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وأسند إليهم اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكانت غرفة مشورة محكمة الجنايات تُجدد حبس المتهمين الثلاثة على ذمة الاتهامات المنسوبة إليهم بعد إلقاء القبض عليهم في وقت سابق لصدور قرار من النيابة بضبطهم ومثولهم للتحقيقات.