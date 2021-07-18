شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الكونغو يعرض الافتتاح الرسمى لمركز التنبؤ بالأمطار المنشأ بيد مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع التليفزيون الكونغولي لقطات من مراسم الافتتاح الرسمي لمركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالكونغو، حيث قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وايف ماسودي نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو بافتتاح المركز، بحضور السفير حمدى شعبان سفير مصر لدى الكونغو بالإضافة لكبار المسئولين من الدولتين.

وأشارت الوزيرة الكنغولية في كلمتها إلي أن تجهيز المركز هو ثمرة التعاون المشترك بين مصر والكونغو وذلك من خلال منحة مصرية ، وهو ما يشكل أداة هامة تساعد الحكومة الكونغولية في أداء دورها و إدارة مواردها المائية بصورة رشيدة حيث سيساهم المركز فى التنبؤ بالأمطار والكوارث الطبيعية وفهم المظاهر المرتبطة بالتغيرات المناخية ، كما سيلعب دوراً حيوياً فى توجيه القطاع الزراعى من خلال فهم المواسم الزراعية فضلاً عن المساهمة فى التحكم في تصرفات مياه الأنهار.

وأوضح عبد العاطى فى تصريحات له عقب وصوله القاهرة أن هذه الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة ، والوصول للإدارة المثلى للمياه خاصة في ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى العديد من دول العالم.

الجدير بالذكر أن عبد العاطى افتتح خلال زيارته لدولة الكونغو ، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا ، والذى يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة ، وذلك في إطار حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.