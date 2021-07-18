شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف ميدان الحسين والشوارع المؤدية للمسجد استعدادا لعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة حملة نظافة بميدان الحسين، حيث قام فريق العمل بفرع وسط القاهرة اليوم بحملة نظافة مكبرة لتطهير ميدان الحسين وجميع الشوارع المؤدية لمحيط مسجد الامام الحسين رضي الله عنه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفي اطار رفع درجة الاستعداد القصوى التى تشهدها كافة أحياء ومديريات وهيئات محافظة القاهرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد التى ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للإسعافات الأولية.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن الهيئة رفعت مستوى النظافة بالمقابر لاستقبال أهالى العاصمة، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت خطة مختلفة عن كل عام لاستقبال المواطنين.

وأشار رئيس هيئة النظافة، إلى أنه تم تخصيص 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية ومراجعة جميع الولاعات والتأكد من إغلاقها ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز علي المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.