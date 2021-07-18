شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستضيف رؤساء وكالات أفريقيا فى دورة تدريبية بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف وكالة الفضاء المصرية، رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين، وكذلك متدربين من قطاع الموارد البشرية و العلوم بالاتحاد الإفريقي، لمدة إسبوعين على التوالي، و ذلك لتلقي التدريب النظري والعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو إلى يوم الخميس 5 أغسطس 2021 بمقر الوكالة.

وسوف تتم فاعليات الافتتاح بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة ورؤساء وممثلي وكالات الفضاء للدول الإفريقية الخمس وهي (غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا) وأيضا متدربين من دول الاتحاد الإفريقي، و بحضور عدد من ممثلي الوزارات المصرية المعنية بالموضوع.

و يركز التدريب على الجانب العملي بصورة كبيرة في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الافريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للمهندسين الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات في مجال تكنولوجيا الفضاء و تشمل التخصصات الهندسية ( الاتصالات والبرمجيات والميكانيكا والاختبارات والتجميع والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعي) و يهدف البرنامج التدريبي الي بناء القدرات الأفريقية التي تمكن المتدربين من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية في بلادهم.

يذكر أن هذا التدريب كان تحت إطار قمر التنمية الإفريقي، والذي تم الإعلان عنه من قبل وزير البحث العلمي عام 2019، كما وكان قد تم الاتفاق علي بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نطري و عملي للفرق من تلك الدول.

وقد أعلن سابقًا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة، وأشار إلى أهمية دعم وتنشيط وتعزيزالعلاقات الإفريقية، في مجال تقنيات الفضاء، مشيرًا إلى أن بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار البلدان الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة.