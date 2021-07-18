شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات بشارع ناهيا ببولاق الدكرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، شملت رفع كافة التعديات علي الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر (ترعه الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا، وذلك لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتحسين الحالة العامة لكوبري المشاة بشارع ناهيا وإزالة أي إشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع أي مخلفات بمحيطه، وتخصيص عمال نظافة ودوريات للإشغالات للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.

كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بإزالة شادر لبيع الأضاحي مقام بالمخالفة بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وشهدت جولة المحافظ التى رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تفقد عددا من المواقع المحيطة بالأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر بمناطق الزمر وناهيا للوقوف على عددا من الإجراءات لتسهيل الحركة المرورية بتلك القطاعات الحيوية وإزالة اي معوقات .

رافق المحافظ خلال الجولة عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش والسرفيس والنظافة ورؤساء أحياء شمال والعجوزة وبولاق الدكرور والدقي .