شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتابع سير العمل بمطار القاهرة استعداداً لعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بزيارة تفقدية لمبني الركاب رقم 2 و رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ومركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظامية تشغيل الرحلات الجوية، وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي يشهدها المطار الفترة الحالية، والاستعداد لإستقبال موسم عيد الاضحى و الإجازات الصيفية.

وخلال الجوله تفقد الوزير سير العمل بالمطار وتابع موقف تشغيل الرحلات وتأكد من إنها تسير بشكل طبيعي ومنتظم خاصة تشغيل الرحلات الداخلية والتى تشهد كثافة فى التشغيل هذه الفترة، كما تفقد كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات رجال الأعمال ومواقف انتظار السيارات، وتأكد خلال الجولة من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطار، وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر في صالات السفر والوصول.

وفي ختام الجولة قدم وزير الطيران التهنئة للركاب والعاملين بالمطار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أشاد بالتنسيق المستمر والفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لتذليل كافة العقبات أمام الركاب وتقديم افضل الخدمات لهم، فضلاً عن تسهيل إجراءات السفر والوصول.

كما توجه الوزير بالشكر لجميع العاملين للجهد الكبير الذى يبذلونه فى ظل الظروف الحالية لإستعادة الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد صناعة النقل الجوي العالمي كثافة فى التشغيل بعد تخفيف بعض البلاد للقيود المشددة التى اتخذتها لمواجهة الفيروس خاصة بعد توفير لقاحات فيروس كورونا.