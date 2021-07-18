شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة حلوان يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وائل عمر مدير مستشفيات جامعة حلوان، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، والجاهزية الكاملة لأى طوارئ، مؤكدا استمرار تواجد الأطباء وتوفير العدد اللازم للأقسام المختلفة وتحديد الطوارئ والاستقبال والمعامل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال العيد.

وأضاف الدكتور وائل عمر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم تنظيم الإجازات وحضور الفرق الطبية للمستشفيات بصورة منتظمة خلال العيد من خلال التناوب وتوفير كافة الخدمات الطبية أثناء عيد الأضحى، مشيرا إلى أن تم التأكد من توفير المستلزمات الطبية وكذلك مخزون استراتيجى من الأدوية.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أكد أن لجنة إدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى حال انعقاد دائم طوال فترة العيد، لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع وأداء المستشفيات من خلال استعراضها تقارير مفصلة عن أعداد المصابين والمستشفيات التى تم تحويل الحالات عليها فى حالة حدوث أى حوادث.

كما أكد أهمية، أن يحافظ المواطنون على عدم ارتياد الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات حال الاحتياج للخروج من المنزل ومراعاة التباعد الاجتماعى.