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البيئة تصمم خروف العيد من مواد صديقة للبيئة للتوعية بإعادة الاستخدام.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة البيئة من خلال وحدة الركن الأخضر بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمًا مميزًا لخروف العيد باعتباره أبرز مظاهر عيد الأضحى المبارك، وذلك من مكونات صديقة للبيئة حيث تم استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل.

 

وقالت الوزارة اليوم، إنه تم تنفيذ خروف العيد بطريقة بسيطة يسهل على أى شخص تصنيعه فى المنزل من خلال علبة كرتون وورق دشت وفوم لامع بالإضافة إلى قطعة قماش خضراء وقارورة مياه فارغة.

 

يأتي ذلك فى إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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