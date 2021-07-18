شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 7.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 11 جنيها.
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 14 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- العنب الأبيض 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 14 جنيها.
- تفاح أحمر ايطالى 27 جنيها.
- تفاح بلدى 15 جنيها.