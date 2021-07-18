أخبار مصر

‎استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎

‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد        وجاءت كالتالى

 

‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.

‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

‎- الكوسة بـ 11 جنيها.

‎- الجزر بـ 7.5 جنيه.

‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‎الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

‎- الفلفل الألوان 14 جنيها.

‎- الليمون بـ 14 جنيه.

‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها

‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

‎- العنب الأبيض 13 جنيها.

‎- الباميا الخضراء 14 جنيها.

‎- تفاح أحمر ايطالى 27 جنيها.

‎- تفاح بلدى 15 جنيها.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا