شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع مع نظيره الصينى اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة لوزيرى خارجية مصر والصين، ومشاهدة الفيلم القصير الخاص بالإنتاج المشترك للقاح سينوفاك.



توقيع الاتفاق بين وزيرى خارجية مصر والصين

وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الصينى وانج يى، صباح الأحد، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، وتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



الوفدان المصرى والصينى يستمعان لمداخلة الرئيس السيسي

بدوره، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بالحفاظ علي أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.



وزير خارجية الصين يستمع لحديث الرئيس السيسي

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "وانج يي"، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الصيني بالقاهرة.

وأوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوي لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية علي نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.