شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تعميم المقررات الإلكترونية بجامعة طنطا من العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى بيان له، اليوم الأحد، عن بدء تحويل الكتاب الجامعى من صورته النمطية -الورقى - إلى كتاب إلكترونى بدءا من العام الدراسى الجديد 2021-2022 تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن ذلك يأتى فى إطار التحول الرقمى للجامعات و تخفيف النفقات على الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة استعدت لذلك مسبقًا باتخاذ خطوات لدعم منصاتها الالكترونية فقد تم دعم مركز البيانات الرئيسى بالجامعة بعدد 12 خادم حديث مدعومة بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي.

أضاف أن بتلك الإضافات تكون وحدات الذاكرة قد زادت بمتوسط 400%، كما تم ربط كافة المجمعات الجامعية بكوابل الفيبر فى ضوء بروتكول التعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة شبكة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500ميجا بت ثانية.