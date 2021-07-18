شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية الصين موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بالحفاظ علي أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "وانج يي"، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الصيني بالقاهرة.

وأوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوي لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية علي نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.