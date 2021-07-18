شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن أرقام التواصل المخصصة لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم شركة المترو أنه يمكن لجهور الركاب التواصل على مدار الساعة على الخط الساخن رقم 16048 والرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على الفيسبوك لتقديم الشكاوى والاستفسارات بخصوص الخدمة المقدمة.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات مترو الأنفاق والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط ، مؤكدا على سعى الشركة على تقديم أفضل خدمة للجمهور .

تعمل شركة المترو وفق جداول تشغيل طوال أيام عيد الأضحى لا تتضمن أي تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام العيد، حيث يبدأ التشغيل 5.15 صباحا وينتهى 1 من صباح اليوم التالى، وذلك وهى نفس المواعيد المعمول بها في الأيام العادية.