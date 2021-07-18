شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية: امتحان الفلسفة سهل ومن المنهج.. ويؤكدون: أفضل اختبار جاوبنا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلاب الثانوية العامة، أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق سهلة، متابعين: دى أسهل مادة امتحاناها وجاوبنا عليها، منذ انطلاق الاختبارات 10 يوليو الجارى.

وأوضح الطلاب بلجنة أبو الهول القومية: نسبة الصعوبة لا تتخطى الـ 10% من مستوى الأسئلة وجاءت معظمها فى جزء المنطق، موضحين أن الأسئلة تضمنت 50 سؤالاً، اعتمد معظمها على الفهم.

ولفت الطلاب إلى أن طبيعة أسئلة الثانوية العامة هذا العام صعبة مقارنة بالسنوات الماضية، نظرا لكونها أسئلة تعتمد على نظام تقييم مختلف، موضحين أن امتحان الفلسفة اليوم جميل وأسئلة تحتاج إلى تركيز وفهم ولكن ما يؤرق طلاب الثانوية هو تشابه معظم الإجابات وهذا الأمر يتسبب فى عدم تحقيق استقرار وراحة نفسية عقب الإجابة عن أسئلة الامتحان، خاصة لو أن مستوى الطالب متوسط.

وكشف الطلاب عن عدم حيازتهم للتابلت، متابعين: مش بنستخدمه داخل اللجنة وبالتالي لا يتم الاستعانة به، كما أوضح الطلاب أن الكتاب المفتوح يتم استخراج بعض الجزئيات البسيطة منة وليس الامتحان بأكمله.

وأدى طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" بإجمالى 255 ألفاغ و353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية للمكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وانطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهرا، فيما حرصت اللجان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب بدأت بالتباعد بينهم أثناء الدخول، إَضافة إلى قياس حرارة باستخدام الكواشف الحرارية وأيضا تسليم كل طالب كيس جيل مطهر، مع التشديد على تفتيش الطلاب أثناء الدخول لمنع أى وسائل غش تدخل مع الطلاب.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر