شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الصينى حول القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الصينى وانج يى، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، وتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



مباحثات مصرية صينية مشتركة

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى في مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين، اليوم الأحد، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يى.



مفاوضات مصرية صينية فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورا تبرز استقبال الوزير شكرى لوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.