أخبار مصر.. تداول أسئلة وإجابات الفلسفة للثانوية العامة.. والتعليم تتحقق

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تغطية شاملة لعودة بعثة الأهلي بعد التتويج بالبطولة الأفريقية العاشرة، وتغطية لامتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

سلطان عمان للرئيس السيسي: نسعى للاستفادة من التجربة التنموية الرائدة لمصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وعمان، وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تداول أسئلة وإجابات الفلسفة للثانوية العامة والتعليم تتحقق منها

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة والإجابات، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش الإلكترونى بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصور المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقى للفلسفة والمنطق.

الأهلى يمنح مصر الهيمنة على عرش أفريقيا برصيد 16 لقب دوري أبطال أفريقيا

توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ارتفاع مؤشرات البورصة بالمستهل..ورأس المال يربح 3.4 مليار جنيه فى 10 دقائق

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 683.085 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

قطار امتحانات الثانوية يصل محطة الفلسفة.. 255 ألف طالب يبدأون الاختبار.. اللجان تطبق إجراءات وقائية وتفتيش بالعصا الإلكترونية لمنع دخول وسائل الغش.. والتعليم تحقق فى شكوى طالبة بوجود غش جماعى فى لجنة بالعريش

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" بإجمالى 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية للمكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وانطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهرا، فيما حرصت اللجان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب بدأت بالتباعد بينهم أثناء الدخول، إَضافة إلى قياس حرارة باستخدام الكواشف الحرارية وأيضا تسليم كل طالب كيس جيل مطهر، مع التشديد على تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية أثناء الدخول لمنع أى وسائل غش تدخل مع الطلاب.

أبطال العاشرة فى الأهلى يتحدثون بعد الثلاثية.. الشناوى: الدورى هدفنا.. أيمن أشرف: اللقب هدية لأمى وأختى.. الحاوى:لن نفرط فى أى لقب.. أفشة: سنواصل كتابة التاريخ.. بانون: حققت أهم أحلامى.. وكهربا: السر فى الروح

سادت حالة من الفرحة العارمة بين نجوم الأهلى عقب التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

استقبال حافل لأبطال أفريقيا بمطار القاهرة.. سلطات المطار تنظم احتفالا لفريق الأهلى بعد التتويج بالأميرة السمراء.. ووزير الشباب والرياضة يستقبل البعثة بالورود فور وصول أبطال أفريقيا من المغرب.. فيديو وصور

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، بعثة النادي الأهلي، قادمة من المغرب، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط صالة 4 بالمطار والمخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة.

مكاسب تاريخية فى الأهلى بعد التتويج بالنجمة العاشرة.. المارد الأحمر يضمن الحصول على 40 مليون جنيه.. ويظهر فى السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى.. ويشارك بكأس العالم للأندية باليابان للمرة السابعة فى تاريخه

حقق فريق الأهلي مكاسب عديدة عقب تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة

تقارير مغربية: الأهلى يواجه الرجاء فى السوبر الأفريقى بالدوحة 25 سبتمبر

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" استقر، بشكل شبه نهائى، على إقامة مباراة الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا والرجاء المغربى بطل كأس الكونفدرالية أواخر شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

طقس وقفة عرفات.. تعرف على حالة الجو غدا بكافة المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، الموافق وقفة عرفات، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

المترو يعلن الاستعدادات النهائية للتشغيل اليومى خلال عيد الأضحى

أعلنت شركة المترو الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو لأيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن التلامسية مع الركاب داخل جميع المحطات.

صناع إنجاز العاشرة فى الأهلى يتحدثون عن التتويج الأفريقى.. موسيمانى: وعدت وأوفيت.. وأتمنى أن يكون دوري الأبطال مقارب للتشامبيونزليج الأوروبي.. سيد عبد الحفيظ: صنعنا التاريخ.. سامى قمصان: اللاعبون يستحقون الفرحة

سادت حالة من السعادة الشديدة داخل صفوف الجهاز الفنى للنادى الأهلى عقب التتويج لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

استعد للامتحان.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2021 في الفيزياء الجزء الأول.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

رغم استعداد الجميع لاستقبال عيد الأضحى، إلا أن طلاب الثانوية العامة ليسوا كالجميع، فهم مستمرون في مراجعة دروسهم استعدادًا للامتحانات التي من المنتظر الخضوع لها بعد الإجازة، ويستعد طلاب القسم العلمي إلى امتحان مادة الفيزياء، خاصة في ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد والبابل شيت، ومن المنتظر أن يخضعوا لامتحان الفيزياء يوم السبت الموافق 24 يوليو.

دار الإفتاء توجه نصائح لحجاج بيت الله الحرام.. إخلاص التوبة أبرزها

وجهت دار الإفتاء المصرية عدد من النصائح والتوجيهات لحجاج بيت الحرام، من بينها ضرورة إخلاص التوبة إلى الله سبحانه، ويسأله غفران ذنوبه؛ ليبدأ عهدا جديدا مع ربه، ويعقد معه صلحا لا يحنث فيه، لافتة إلى أن من علامات الإخلاص أن يعِدَّ نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ومن حج من مال غير حلال ولبى: "لبيك اللهم لبيك" قال الله سبحانه له -كما جاء فى الحديث الشريف-: "لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك".

%25 تخفيض على عروض الصوت والضوء باللغة العربية طوال أيام عيد الأضحى

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، منح تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية بجميع مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات، فيله، أبوسمبل، الكرنك، ادفو) طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

الصحة العالمية تشيد بنجاح مصر في تنظيم البطولات الدولية رغم كورونا.. فيديو

أشادت ممثلة الصحة العالمية في مصر دكتورة نعيمة القصير، بتعامل الدولة المصرية في ملف الرياضة خلال جائحة كورونا، وذلك خلال حوارها مع جريدة الخليج 365.

البترول: 1337 قرية مقرر توصيلها بالغاز بـ16 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين المستوى المعيشى تحدث فارقاً كبيراً ونقلة نوعية ونفعاً مباشراً يشعر بهم المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة أحد أهم تلك المبادرات، واقتحمت بقوة ملف تنمية المجتمعات الريفية.