شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الصينى فى مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، فى مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين، اليوم الأحد، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يى.

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الصين فى العلمين ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورا تبرز استقبال الوزير شكرى لوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

شكرى يستقبل وزير خارجية الصين فى العلمين