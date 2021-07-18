شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد هوية الطلاب المتورطين فى تصوير أسئلة الفلسفة للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب المتورطين فى تصوير أسئلة من امتحان مادة الفلسفة والمنطق بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق وإرساله إلى جروبات الغش، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، منها تحرير محاضر غش وحرمان الطلاب من الامتحانات لمدة عامين.

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة والاجابات، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش الإلكترونى بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصور المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقى للفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" امتحان "الفلسفة والمنطق"، اليوم، بإجمالى 255 ألف و353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية للمكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وانطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهرا، فيما حرصت اللجان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب بدأت بالتباعد بينهم أثناء الدخول، إَضافة إلى قياس حرارة باستخدام الكواشف الحرارية وأيضا تسليم كل طالب كيس جيل مطهر، مع التشديد على تفتيش الطلاب أثناء الدخول لمنع أى وسائل غش تدخل مع الطلاب.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر