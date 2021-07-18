شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحرر بلاغا ضد حاتم الحوينى بتهمة السب والقذف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بلاغًا بمباحث الانترنت ضد حاتم الحويني نجل أبو إسحاق الحويني، وذلك بسبب تطاول الأخير على نقيب المهن التمثيلية في بوست على منصات التواصل الاجتماعي.

واتهم نقيب المهن التمثيلية حاتم الحويني بسبه وقذف في البلاغ الذي حمل رقم 23 أحوال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه.