مفاجأة.. أجزاء مفقودة لأشلاء فتاة مذبوحة بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على أشلاء جثة فتاة مذبوحة داخل حقيبة سفر بطريق الواحات.

المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية بالتنسيق مع المباحث كشفت عن أن الجاني ذبح الضحية ثم قطعها لأجزاء.

الجاني فضل التخلص من أشلاء القتيلة بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء داخل الحقيبة التي عثر عليها في ظل اختفاء أجزاء أخرى من جسد المجني عليها.

ونشرت الشرطة أوصاف القتيلة لتحديد هويتها فضلا عن مراجعة بلاغات التغيب في الأقسام المحيطة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

البداية تعود إلى تلقي اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بالطريق المشار إليه.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مفصولة الرأس ومقطعة إلى أجزاء، وعثر على الرأس بالحقيبة.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللوء عاصم أبو الخير وبمشاركة العميد علاء فتحي؛ لتحديدي هوية الفتاة لاسيما وجود آثار تعذيب بأشلائها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.