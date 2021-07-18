أشلاء ورأس مفصولة.. العثور على جثة فتاة مقطعة لأجزاء بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فتاة عشرينية مذبوحة ومقطعة لأجزاء داخل حقيبة سفر عثرت عليها الأجهزة الأمنية بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بالطريق المشار إليه.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مفصولة الرأس ومقطعة إلى أجزاء، وعثر على الرأس بالحقيبة.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللوء عاصم أبو الخير وبمشاركة العميد علاء فتحي؛ لتحديدي هوية الفتاة لاسيما وجود آثار تعذيب بأشلائها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.