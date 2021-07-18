ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 طربة حشيش في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهمان وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي –2 هاتف محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

قُدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700 ألف جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.