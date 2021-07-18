الداخلية توجه قوافل طبية لسجني "القناطر نساء وليمان أبي زعبل 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

وجهت وزارة الداخلية، قافلة طبية مشتركة من وزارة الصحة وقطاع السجون بسيارة الفحص الجموعي المجهزة بغرفة آشعة لسجن القناطر نساء، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة لعدد من النزيلات.

كما تم توجيه قافلة طبية من قطاع السجون لليمان أبي زعبل 2 (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية)؛ لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتواليى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية؛ لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، وفي ضوء التعاون والمثمر والبناء بين وزارة الداخلية ممثلة في "قطاع السجون" ووزارة الصحة، واستمراراً لتفعيل إجراءات الطب الوقائي.