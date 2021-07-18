تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.. ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة القاهرة، بحوزته (4,5 طن "مقطعات لحوم - كبدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، بحوزته (5,15 طن "مكرونة – دقيق فاخر – مسلى" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج، بحوزته (6,5 طن "دقيق بلدي" مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوادء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.