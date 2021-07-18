ضبط المتهم بالاعتداء على نزيل دار رعاية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، المتهم في واقعة الاعتداء على أحد النزلاء بإحدى دور الرعاية "من ذوي الاحتياجات الخاصة".

تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية "التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة" – الكائن مقرها بدائرة القسم) بتضررها من (مشرف "مفصول" من الدار المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين)؛ لقيامه بتهديدها برسائل على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 الجاري تتضمن قيام (سائق بذات الدار، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين) بالتعدي بالضرب على أحد نزلاء الدار "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، كما أضافت المبلغة بطلب المشكو في حقه منها بفصل السائق المشار إليه عن العمل نظير عدم نشره لمقاطع الفيديو، وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو في حقه والسائق المذكور.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بضبط أطراف الواقعة (المشكو في حقه – السائق المتهم – أحد مشرفي الدار المُشار إليها)، وبمواجهة المشكو في حقه اعترف بقيامه بإرسال تلك الرسائل للمبلغة للضغط عليها لفصل السائق مرتكب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة وعرضهم على النيابة العامة المختصة.