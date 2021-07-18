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تعليق لا يليق.. قرار عاجل من قناة الأهلي بعد الإساءة لنادي الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة النادي الأهلي، باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة لمجلس إدارة الأهلي بعد فوزه بلقبه الأفريقي العاشر.

وأوضحت القناة في بيان لها، أن أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا قام بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق تمهيدا لفصله.

وأكدت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة النادي الأهلي على فردية الحدث وأسفها على وقوعه.

وكررت القناة تشديدها على احترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه والاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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